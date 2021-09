ASV im Top-Duell

Viernheim. Nach einer Woche Pause geht die Saison in der Ringer-Bundesliga Südost mit interessanten Kämpfen für die beiden nordbadischen Vereine weiter. So empfängt der SRC Viernheim den SV Johannis Nürnberg (Samstag, 19.30 Uhr, Waldsporthalle).

Die Gäste aus Franken unterlagen zum Saisonauftakt dem dreifachen Deutschen Meister Wacker Burghausen relativ klar, haben aber mit Deniz Menekse, Andreas Walter und dem ungarischen Brüderpaar Istvan und Tamas Levai einige leistungsstarke Ringer im Kader, was die Aufgabe für die Südhessen nicht einfacher macht. Als Aufsteiger wird der SRC auch in dieser Begegnung nicht die Favoritenrolle inne haben.

Die RKG Reilingen/Hockenheim muss hingegen nach Bayern reisen und ist dort beim AC Lichtenfels zu Gast, der zuvor dem ASV Schorndorf unterlegen war. Mit dem Türken Ahmet Peker und dem EM-Bronzemedaillengewinner Hannes Wagner haben die Gastgeber zwei bekannte Top-Ringer in ihren Reihen. Dennoch wird RKG-Coach Wolfgang Laier alles versuchen, um einen weiteren Sieg mit seinem Team einzufahren.

Wer stellt besser auf?

Am vierten Kampftag in der Regionalliga sticht das Top-Duell zwischen den ungeschlagenen Favoriten KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt und dem ASV Ladenburg heraus. Beide Mannschaften verfügen über einen breiten Kader, der variantenreiche Aufstellungen ermöglicht, was zuletzt dem ASV in Nieder-Liebersbach einen unerwartet hohen Erfolg bescherte. Mit Stumpe und Xenidis in den schweren Klassen sowie Wolf und Toderean im Weltergewicht verfügt die Baienfurter Kampfgemeinschaft allerdings über großes Potenzial. Letztlich werden wohl die cleverste Aufstellung und die Tagesform den Ausschlag geben.

Schriesheim schon am Freitag

Der KSV Schriesheim empfängt bereits am Freitag um 20.30 Uhr in der KSV-Halle den punktgleichen KSV Hofstetten. Der Heimsieg gegen Aichhalden sollte der Mannschaft von Attila Tamas neues Selbstvertrauen gegeben haben, um auch diesmal punkten zu können. Vor einer deutlich höheren Hürde steht die SVG Nieder-Liebersbach bei der verlustpunktfreien RG Hausen-Zell.

In der Oberliga, Gruppe B empfängt die KG Laudenbach/Sulzbach den RSC Eiche Sandhofen (Samstag, 20 Uhr, Bergstraßenhalle). T.P.