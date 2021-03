Mannheim. Der Fußball-A-Ligist FK Bosna i Hercegovina Mannheim und Trainer Amir Ascic werden auch in der nächsten Saison zusammenarbeiten. Das gab der Verein bekannt. „Wichtig war mir, dass der Vorstand und auch meine Jungs weitermachen“, setzt Ascic auf Kontinuität. Seine Vertragsverlängerung gilt unabhängig von der Spielklasse. Derzeit belegen die Mannheimer in der Kreisklasse A 1 den 13. Tabellenplatz und müssten im Falle einer Saisonfortsetzung um den Klassenerhalt bangen. „Wir wollen auf längere Sicht Fuß fassen in der A-Klasse“, sagt Ascic, der dann in sein fünftes Amtsjahr in Folge beim FK Bosna gehen wird. wy