Armbruster knackt Rekord

Heddesheim. Das HEDINT ist erfolgreich zurück und war auch in seiner 43. Auflage für 316 Teilnehmende aus 21 Vereinen sowohl ein gelungener Auftakt in die neue Wettkampfsaison als auch ein Formtest und eine Qualifikation für die Kurzbahn-DM in Wuppertal. Dort wird mit Luca Nick Armbruster zu rechnen sein, denn der 21-Jährige von der SG Neukölln Berlin blieb auf seiner Paradestrecke 50 Meter Schmetterling in 23,99 erstmals unter 24 Sekunden.

Der Zweite der JEM von 2019 verbesserte schon im Vorlauf den seit 2013 von Philipp Heintz gehaltenen Bahnrekord (24,28) im Heddesheimer Schwimmbad auf 24,07 sec und legte im Finale nochmals zu. Fünf weitere Tagessiege ergänzten seine Erfolgsbilanz.

Das Team der SG Heddesheim glänzte mit drei Tagessiegen, neun Mal Silber und 14 Mal Bronze. Allein Maialen Rohrbach (Jg. 01) stand sechsmal auf dem Podest. Sie gewann die 50 m Freistil (26,52 sec), wurde Zweite über 50 m Schmetterling sowie Dritte über 100 m Lagen und 50 Meter Rücken. In der offenen Klasse sicherte sie sich nochmals Rücken- und Freistil-Silber. In der offenen Klasse sicherte sich Maren Spietzack einen Sieg und einmal Bronze, ihre Schwester Anna gewann Silber.

Dem stand der SGH-Nachwuchs in nichts nach. Dana Alina Uhlig (Jg. 09) gewann die 50 m Brust zeitglich mit Luxemburgerin. Dazu gab es fünf Mal Silber und zwölf Bronze-Medaillen. sd