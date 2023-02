Appelle und auch ein Lichtblick

Mannheim. „Von Jahr zu Jahr sind die Herausforderungen größer geworden. Der Vereinssport steht einmal mehr mit dem Rücken zur Wand“, konstatierte die Sportkreisvorsitzende Sabine Hamann beim Gauturntag, der Vollversammlung der 84 zum Verband gehörenden Vereine zwischen Sulzbach und Reilingen. In Zeiten von Energiekrise, Flüchtlingsstrom und Inflation habe das ehrenamtliche Engagement als dynamische Kraft eine noch größere Bedeutung, bedankte sie sich für den Idealismus und die Ideen der Menschen, die die Vereine am Laufen halten – also ganz besonders bei den Delegierten im gut besuchten Vereinsheim des SV 98/07 Seckenheim, der in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag feiert.

In Richtung Politik machte Hamann aus ihrer Enttäuschung jedoch keinen Hehl. „Dass die Vereine und Verbände nicht ins dritte Entlastungspaket des Bundes aufgenommen wurden, hat mich entsetzt. Für den gemeinwohlorientierten Sport war das ein ernüchterndes Zeichen.“ Die überfällige Nachbesserung durch die Gaspreisbremse hätte gar nicht erst nötig sein müssen. Und sie forderte die Kommunen auf, für die angedachte Schließung von Sportstätten zur Unterbringung geflüchteter Menschen andere Lösungen zu finden. „Schon 2015 standen die Turn- und Sportvereine an erster Stelle der Integrationsarbeit.“

Mit ihren Appellen traf sie den Kern der im vergangenen Jahr mit der Basis formulierten „Weinheimer Thesen“ zu Zukunft des Vereinssports. Auch darin stehen die Stärkung des Ehrenamtes und mehr Beachtung durch die Politik ganz oben auf der Wunschliste.

Vorfreude auf das Programm 2023

Dass das Turnen trotz aller Widrigkeiten lebt, bekräftigte Rainer Wurzinger (Heddesheim), der Vize-Präsident Finanzen des Badischen Turnerbundes. Er hielt eine Rückschau auf vergangene Veranstaltungen und machte Lust auf das umfangreiche Programm 2023. Darunter fällt auch die Faustball-WM im Juli in Mannheim.

Als kleinen Lichtblick bezüglich der angespannten Personallage stellten der Turngau-Vorsitzende Werner Mondl und seine „Vize“ Heike Mössinger-Koch mit Christel Engelhart (LSV Ladenburg) eine neue Kollegin für das Finanz-Ressort vor. „Ich hatte nach meiner aktiven Zeit als Übungsleiterin noch Lust, etwas zu tun und habe einfach gefragt, wo ich helfen kann“, sagte Engelhart. Positiv stimmte auch die schnelle Benennung der Delegierten für den Landesturntag.

Geehrt wurden die Turnerinnen Silja Stöhr (SG Heddesheim/3. JEM) und Line Mayer (TSG Weinheim/1. DJM). In Abwesenheit die „internationalen“ Faustballer des TV Käfertal Nick Trinemeier und Felix Klassen (1. World Games) sowie Marcel Stoklasa (1. EM).

Verabschiedet wurden Hans Braun (TV Edingen/Bild)) nach 30 Jahren als Kampfrichter-Fachwart und Nathalie Carl (TSG Seckenheim) nach zehn Jahren in den Ressorts Lehrwesen und Show. (Bild: SD)