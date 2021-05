Antwerpen bleibt

Kaiserslautern. Nach dem gelungenen Klassenerhalt soll Marco Antwerpen auch in der kommenden Spielzeit 2021/22 als Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern an der Seitenlinie stehen. „Ich habe einen Vertrag für die nächste Saison“, sagte der 49-Jährige der Rheinpfalz. Das bestätigte der Geschäftsführer Sport des FCK, Thomas Hengen, auf Nachfrage der Zeitung: „Die Frage erübrigt sich, da er sowieso im Vertragsverhältnis steht“, betonte Hengen.

Antwerpen lobte sein Team für den starken Schlussspurt, in dem der FCK nur eine Niederlage aus neun Partien kassierte und deshalb den Klassenverbleib schon ein Spiel vor Saisonende sicher hat. „Als wir die Mannschaft übernommen haben, hatte sie erst drei Spiele gewonnen. Wir mussten sie auf Siege umpolen. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Die Jungs haben die Situation im richtigen Moment erkannt und sind raus aus ihrer Komfortzone“, sagte der Coach.

Marco Antwerpen gibt beim FCK auch weiter die Richtung vor. © dpa

Antwerpen übernahm Kaiserslautern und war nach Boris Schommers und Jeff Saibene bereits der dritte Trainer bei den Pfälzern in der aktuellen Spielzeit. Der FCK-Coach war zuvor (vom 29. September bis zum 9. November 2020) bei den Würzburger Kickers in der 2. Liga tätig – allerdings nur für fünf Spiele, in denen er lediglich einen Punkt holen konnte. Zuvor hatte er Eintracht Braunschweig zurück in die 2. Bundesliga geführt. Sein Vertrag war aber nicht verlängert worden. dpa