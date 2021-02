  Anthony Roczen fühlt sich beim SV Waldhof gut aufgehoben

Auf der Tribüne des Seppl-Herberger-Stadions muss Anthony Roczen fast ein bisschen blinzeln, um nicht von der Frühlingssonne geblendet zu werden. Seit Anfang der Woche hat sich das Klima schließlich komplett gedreht, vergessen sind die Eisfach-Temperaturen der Monatsmitte. „Jetzt macht Fußball einfach wieder viel mehr Spaß“, genießt der Stürmer des Drittligisten SV Waldhof die neuen Umstände - und das nicht etwa, weil er ein Gutwetter-Fußballer wäre.

AdUnit urban-intext1

Vielmehr muss der 21-Jährige nach seiner Knie-Operation im vergangenen Sommer noch etwas aufpassen, gefrorene Plätze oder der Kunstrasen im Trainingszentrum des SVW sind nicht gerade der Untergrund, der sich für ehemals lädierte Gelenke anbietet. Geht es auf das nun wieder sprießende Geläuf, ist dagegen alles im buchstäblich grünen Bereich.

Anthony Roczen ist davon überzeugt, dass der SV Waldhof den Negativtrend bald beendet. © Pix

„Es ist alles perfekt verheilt, ich habe gar keine Schmerzen mehr“, stellt sich Roczen nun gerne den Herausforderungen bei seinem neuen Club. Nachdem der gebürtige Berliner nach der Weihnachtspause Schritt für Schritt ins Mannschaftstraining integriert wurde, reichte es zuletzt für zwei Kurzeinsätze und bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Rostock sogar für volle 45 Minuten in der zweiten Halbzeit.

Dass seine ersten Einsätze ausgerechnet in die Phase fielen, in der die Mannheimer zuletzt drei Mal ohne Torerfolg blieben, wurmt den Angreifer natürlich. „Ein Stürmer will immer gerne Tore schießen, das waren zuletzt drei Mist-Spiele“, blickt Roczen zurück. „Auch in Rostock haben wir viel versucht und es nichts dabei herausgesprungen. Ich hoffe, dass wir das jetzt gegen Bayern II ändern können“, sagt der Youngster mit Blick auf die nächste Partie am Montagabend (19 Uhr, Carl-Benz-Stadion).

AdUnit urban-intext2

Alternative für den Sturm

Dass er auch da wieder eine Alternative sein kann, hat Roczen zuletzt angedeutet - auch wenn er noch nicht zum Abschluss kam. Doch mit dem 1,93 Meter großen Angreifer hat der SVW nun die gewünschte Alternative zu Stamm-Stürmer Dominik Martinovic, dem zu Roczen 14 Zentimeter fehlen und der eher über seine schnellen Beine kommt.

AdUnit urban-intext3

„Anthony bringt Größe sowie Robustheit mit und kann auch sehr gut mit dem Rücken zum Tor spielen“, ist Trainer Patrick Glöckner froh, die gegnerische Abwehr nun vor unterschiedliche Aufgaben stellen zu können. „Seine Entwicklung ist zuletzt positiv gelaufen und das wird man dann in den nächsten Wochen hoffentlich auch auf dem Platz sehen, damit er der Mannschaft in den entscheidenden Phasen den einen oder anderen Impuls mitgeben kann.“

AdUnit urban-intext4

Das wünscht sich auch Roczen selbst, der nach einer Saison beim 1. FC Magdeburg zuletzt kaum noch Chancen sah, sich weiterzuentwickeln. „Im Abstiegskampf wurde da eher auf die erfahrenen Spieler gesetzt, beim Waldhof wird dagegen darauf geachtet, auch jüngere Spieler weiterzuentwickeln. Deshalb war der Wechsel genau das, was ich brauchte, eine gute Luftveränderung“, begründet der Stürmer, warum er dem Mannheimer Werben nachgegeben hat, nachdem der SVW bereits im Vorjahr bei ihm angefragt hatte.

Während der ersten Phase der Reha nach seiner Innenband-Operation ließ sich Roczen allerdings noch die Berliner Luft um die Nase wehen, der Heilungsprozess wurde in seiner Heimatstadt auf die Schiene gebracht. „Wenn man auf Krücken geht und auf Hilfe angewiesen ist, ist es schön, die Familie um sich zu haben und auch mal reden zu können.“

In Berlin ist er schließlich auch fußballerisch groß geworden. Schon als Grundschüler war er fast täglich mit seinem Vater auf dem Bolzplatz. Beim Lichterfelder FC, der 2013 im FC Viktoria Berlin aufging, machte Roczen seine ersten Schritte mit dem Ball am Fuß. Bei den Junioren und der Reserve der Hertha kam Roczen dann erstmals mit dem „großen Fußball“ in Kontakt, bevor es nach Magdeburg ging. „Und einmal wieder für Hertha BSC im Olympia-Stadion Bundesliga zu spielen - das ist vielleicht der Traum eines jeden Berliner Kickers“, malt sich Roczen seine Wunsch-Karriere aus.

Doch den Eindruck eines Fantasten macht Roczen keinesfalls, der junge Stürmer lebt in der Gegenwart - und die heißt am Montag Bayern München II. Und dass dem SVW gegen die Talente des Dauer-Meisters die Wende gelingen kann, ist für ihn ebenfalls eine durchaus realistische Option.

„Wir haben eine Top-Mannschaft, die so eine Negativserie auch mal wegstecken kann. Hier lässt sich keiner von schlechten Ergebnissen beirren. Wenn wir unsere Stärken und unser Potenzial auf den Platz bringen, kann uns in dieser Liga kaum ein Team schlagen“, betont Roczen und hofft, dass sich nicht nur das Klima, sondern auch der Trend wieder dreht.