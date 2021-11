Angriff auf siebten Titel

Bhubaneswar/Mannheim. Am Mittwoch starten die deutschen Junioren in Indien in die U-21-WM im Feldhockey. Um 7.30 Uhr deutscher Zeit bekommen sie es zum Auftakt in Bhubaneswar mit Pakistan zu tun. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), zu der mit Torhüter Jean Danneberg, Erik Kleinlein und Mario Schachner drei Spieler des Bundesligisten Mannheimer HC zählen, ist am vergangenen Donnerstag in Indien eingetroffen und hat am Samstag in Bhubaneswar bereits ein erstes Testspiel gegen Kanada mit 4:1 gewonnen.

Am Montag stand für die Mannschaft von Bundestrainer Johannes Schmitz die Generalprobe gegen Gastgeber und Titelverteidiger Indien auf dem Programm, ehe es am Mittwoch ernst wird. In der Vorrundengruppe D trifft Deutschland neben Pakistan am Freitag noch auf Argentinien (12.30 Uhr MEZ) und am Sonntag auf Ägypten (15 Uhr MEZ).

Viertelfinale nur Etappenziel

Die beiden besten Teams der vier Vorrundengruppen erreichen das Viertelfinale. Das ist für die deutsche U 21 aber nur ein Zwischenziel. Mindestens das Halbfinale soll es sein, nach dem letzten Titelgewinn im Jahr 2013 strebt das DHB-Team insgeheim den siebten U-21-WM-Titel an.

Bei der bisher letzten WM im Jahr 2016 kam die deutsche Auswahl auf den Bronzeplatz Alle Partien der Titelkämpfe werden nach Auskunft des Welthockeyverbandes FIH live auf der Internetseite https://watch.hockey/#matches und auch der entsprechenden App live übertragen. Es ist lediglich eine kostenfreie Registrierung erforderlich. and

