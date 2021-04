Am Berg abgehängt

Haiming. Beim U-23-Rennen des Ötztaler Mountainbike-Festivals im österreichischen Haiming sammelte Junioren-Weltmeister Lennart Krayer weitere Erfahrungen. Der 19-jährige Schwetzinger belegte bei seinem zweiten Saisonstart unter 74 Teilnehmern aus ganz Europa und sogar Südafrika – darunter zahlreiche Topathleten – Platz 27 und war damit zweitbester Deutscher des Wettbewerbs.

AdUnit urban-intext1

„Nach dem Start wurde ich nach hinten durchgereicht“, sagte Krayer betrübt. Er habe am Berg nicht dagegenhalten können, schilderte der für das Lexware Mountainbike-Team startende Kurpfälzer. „Aber ich weiß jetzt, an was ich arbeiten muss: Schnellkraft und intensivere Intervalle“, ist der U-23-Nationalkaderfahrer ehrgeizig und will sich weiter verbessern.

Das U-23-Rennen des Mountainbike-Festivals gewann der Spanier Jofre Cullell Estape vor dem Schweizer Joel Roth. Krayer hatte nach sechs Runden acht Minuten Rückstand auf den Sieger. ali /red