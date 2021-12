Als Zweiter in die Weihnachtspause

Mannheim. Zwar geht die Fraueneishockey-Bundesliga erst nach dem kommenden Wochenende in die Weihnachtspause, die dann spielfreien Damen der Mad Dogs Mannheim haben sich den zweiten Tabellenplatz aber jetzt schon unter den Weihnachtsbaum gelegt. Beim Schlusslicht EC Bergkamen fuhren die Schwarz-Gelben am Samstag einen 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)-Sieg und am Sonntag einen 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)-Erfolg zum Jahresausklang ein.

Am Samstag konnte die Mad Dogs dabei auch eine kaputte Tür an der Bergkamener Zeitnahme nicht stoppen, die nach gespielten 5:14 Minuten beim Stand von 0:0 zu fast zwanzig Minuten Spielunterbrechung führte. Luisa Welcke (14./56.), Lilli Welcke (18.), Laura Brückmann (20.) und Yvette Reichelt (34.) stellten mit ihren Toren den 5:2-Sieg sicher. Am Sonntag zeigten sich die Mad Dogs noch torhungriger. Laura Lundblad (2.), Lisa Heinz (7./36.), Pia Clauberg (20.), Laura Brückmann (22./53.) und Lilli Welcke (30.) sorgen für den 7:2-Erfolg. and