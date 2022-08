Alles in der eigenen Hand

Tübingen. Zwei Siege hätten es sein sollen, nach dem Split bei den Tübingen Hawks (18:4, 1:9) war Juan Martin, der Spielertrainer des Baseball-Bundesligisten Mannheim Tornados dennoch nicht unzufrieden. „Der eine Sieg ist wichtig“, sagte Martin, da es seine Mannschaft so noch immer selbst in der Hand hat, den Abstieg zu vermeiden.

In der ersten Begegnung dominierten die Tornados. Die Tübinger gingen zwar zunächst mit 3:0 in Front, doch Leon Still, Dominik Höpfner und Luis Diaz sorgten für den 3:3-Ausgleich (2.). In der Folge gelangen den Tornados viele weitere Hits und Punkte.

In der zweiten Partie hielt dagegen der Tübinger Spielertrainer Joshua Wyant die Mannheimer Schlagmänner in Schach und ließ beinahe nichts zu. Bis zum achten Inning führten die Hawks schon vorentscheidend mit 8:0. bol