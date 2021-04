Alles in der eigenen Hand

Sandhausen. Eine Corona-Quarantäne ist in dieser Phase der Saison sicher so ziemlich das Letzte, was eine Profi-Fußballmannschaft gebrauchen kann. Trainiert werden darf nur noch individuell, der Spielrhythmus geht verloren und damit auch die Automatismen, die in einer Ballsportart so essenziell sind. Umso erstaunlicher ist die Art und Weise, mit der Zweitligist SV Sandhausen zuletzt mit dieser Situation umgegangen ist. Direkt aus der Zwangspause zurück, schockten die Hardtwälder zunächst den (ehemals) großen Hamburger SV mit einem 2:1-Sieg und legten nun am Sonntag mit dem 4:2 gegen Hannover 96 nach. Damit sprangen die Nordbadener mit 31 Punkten zudem seit langem wieder auf den ersten Nichtabstiegsplatz und haben gegenüber den Verfolgern Braunschweig (30) und Osnabrück (27) sogar noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Ein Wandel, dem offenbar ein einfaches Rezept zugrunde liegt. „Es gibt im Fußball nichts, was Siege ersetzen kann und da sind wir momentan ganz gut dabei“, macht Gerhard Kleppinger, der zusammen mit Stefan Kulovits bis zum Saisonende die Kohlen aus dem Feuer holen soll, vor allem den Erfolg gegen die Hamburger als Knackpunkt aus. „Danach hat sich die Stimmung deutlich gedreht“, hat Kleppinger beobachtet und die SVS-Elf brachte diesen Glauben an die eigene Stärke nun auch gegen Hannover auf den Platz.

„Man hat gesehen, dass die alte Mentalität wieder da ist – und so können wir natürlich peu a peu weitermachen“, verwies „Kleppo“ auf das alte SVS-Gen, das seit dem Aufstieg des einstigen Dorfclubs zwischen Heidelberg und Walldorf immer darin bestand, den „Großen“ bei jeder sich bietenden Gelegenheit ein Bein stellen zu wollen.

Erst der HSV, nun also Hannover, das wie immer mit ganz anderen Ambitionen in die aktuelle Saison gestartet war und einmal mehr seinen hohen Ansprüchen hinterherläuft. Das könnte auch Auswirkungen auf den ehemaligen SVS-Coach und Ur-Waldhöfer Kenan Kocak haben. In einigen norddeutschen Medien wurde das 2:4 in Sandhausen als „sportlicher Zusammenbruch“ eingeordnet, auf die Annahme, dass Kocak auch im nächsten Jahr die 96er trainiert, werden wohl keine Wetten mehr angenommen.

Baumgart für Kocak?

Pünktlich nach der Niederlage an seiner ehemaligen Wirkungsstätte wurde Kocak mit Spekulationen konfrontiert, dass der in Paderborn scheidende Steffen Baumgart ab Sommer das Zepter in Großburgwedel übernimmt. Eine Job-Garantie gab es für den Mannheimer und Sportchef Gerhard Zuber zuletzt ohnehin nur noch bis zum Saisonende.

Doch selbst diese Garantie dürfte wackeln, wenn es weitere Vorstellungen wie beim jüngsten 2:4 in Sandhausen gibt. Für Kocak war jedenfalls klar: „Wir können so einfach nicht verteidigen, da müssen wir einfach eine ganz andere Mentalität reinbekommen. Das ist natürlich sehr enttäuschend.“ th

