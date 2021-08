Agethen bestätigt ihre gute Form

Bremen/Karlsdorf. Relindis Agethen von der MTG Mannheim hat nun auch die nationale Triathlon-Szene aufgemischt. Bei den deutschen Altersklassen-Meisterschaften auf der Kurzdistanz hat die zweifache BW-Meisterin ihre Edelmetallsammlung erweitert. Bei den Titelkämpfen sicherte sie sich in der AK 35 Silber (2:20:12std.), in der Gesamtwertung aller Frauen wurde sie Siebte. „Es ist fast alles suboptimal gelaufen und mir steckten die vorherigen drei Wettkämpfe noch in den Knochen. Deswegen bin ich natürlich sehr glücklich“, sagte die Mannheimerin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei ihrer MTG-Kolleginnen waren beim Summertime-Triathlon in Karlsdorf-Neuthard vorne dabei. Auf der Kurzdistanz gewann Daniela Baumann in der AK 40(2:38:18), Sandra Werner wurde in der AK 35 Vierte (2:50:12). sd