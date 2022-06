Ära Ascic endet

Mannheim. Beim Fußball-A-Ligisten FK Bosna Mannheim endet eine Ära. Mit Ende der Saison 2021/22 hat Trainer Amir Ascic (Bild) seinen Abschied beim 2005 gegründeten Club bekannt gegeben. Ascic war vier Jahre als Spieler und anschließend mit Unterbrechung zehn Jahre als Trainer beim derzeitigen A-Ligisten tätig. „Das ist schon ein langer Zeitraum und jetzt gönne ich mir erstmal eine Auszeit“, so Ascic. „Der Verein möchte einen Weg einschlagen, der nicht mit meinen Vorstellungen übereinstimmt. Wir gehen aber definitiv im Guten auseinander.“

Wer Nachfolger von Ascic wird, der den Club in den Jahren 2014 und 2019 aus der B-Klasse in die A-Liga geführt hatte, ist derweil noch nicht bekannt. „Wir führen aktuell noch Gespräche, hoffen aber, in Kürze Vollzug vermelden zu können“, sagt Vorstandsmitglied Elvir Tatar. Der FK Bosna Mannheim schloss die Saison 2021/22 auf dem siebten Tabellenplatz ab – es ist das beste Ergebnis des FK im Spielbetrieb seit der Vereinsgründung. wy (Bild: Nix)