Adler müssen ihre Baustellen beheben

Mannheim. Während der Spielplan der Adler Mannheim in den vergangenen zwei Wochen eher überschaubar ausgefallen war, können sich die Eishockey-Profis nun vor Spielen kaum noch retten. In diesen muss es auch darum gehen, einige Baustellen zu schließen, die sich zuletzt in den Partien der Mannheimer aufgetan haben.

Beim obligatorischen Blick in den Rückspiegel widmen sich die MM-Sportredakteure Philipp Koehl und Christian Rotter in der neuen Ausgabe des Adler-Checks, dem Eishockeypodcast des Mannheimer Morgen, diesen Begegnungen. Das Duo bespricht dabei das momentane Leistungsleck der Adler und was diese tun müssen, um nicht noch mehr den Anschluss zum Tabellenführer EHC München zu verlieren.

Auch der Blick über den Tellerrand darf nicht fehlen. Bestimmendes Thema diesmal: Die anstehende U-20-WM in Kanada und warum es kein Mannheimer in den deutschen Kader geschafft hat. red