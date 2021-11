Adler führt DJK zum klaren Sieg

Mannheim. Die Tischtennis-Herren der DJK Vogelstang/Käfertal haben einen weiteren Schritt in Richtung Verbandsliga-Klassenerhalt gemacht. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen den Ligavorletzten TTV Heidelberg mit 9:2 und weisen nun eine Bilanz von 6:4 Punkten auf.

Der Tabellenvierte holte sich zwei Doppel. Luis Miguel Oliveira Neves/Robert Hackmann sowie Filipe Olivera Neves/Marc Adler siegten. In den Einzeln überzeugten die Käfertaler. In der ersten Einzelrunde feierten die DJK-Akteure sechs Siege und zogen auf 8:1 davon. Marc Adler machte mit seinem Sieg auf Position zwei den dritten Saisonerfolg der Mannheimer perfekt. Das Team von Kapitän Robert Hackmann hat nun 14 Tage Pause und spielt erst wieder am Samstag, 27. November, 18 Uhr, beim 1. TTC Ketsch.

Marc Adler schnürte den Sack für die DJK Vogelstang/Käfertal zu. © Lenhardt

Die Damen der DJK Vogelstang/Käfertal erkämpften sich in der Verbandsliga bei der SG Dielheim/Mühlhausen ein 7:7 und bleiben mit einem ausgeglichenen Punktekonto (6:6) auf dem dritten Tabellenrang. „Nach dreistündiger Spielzeit waren wir froh, noch einen Punkt mit nach Hause zu nehmen“, sagte DJK-Spielerin Heim Czech. Die Dielheimer Spitzenspielerin Janine Jansen gewann zwar ihre drei Einzel, doch Käfertal stellte das ausgeglichener besetzte Team „Die Punkteteilung geht in Ordnung“, sagte Czech.

St. Pius jagt Buchen

In der Herren-Verbandsklasse feierte die DJK St. Pius einen klaren 9:3-Heimsieg über die TTG Neckargerach/Guttenbach. Der Tabellenzweite hat mit der Bilanz von 12:4 weiter vier Minuszähler mehr als der verlustpunktfreie Spitzenreiter BKC Buchen (14:0). Nach den Doppeln lag St. Pius mit 1:2 zurück. Der 3:2-Satzerfolg von Sebastian Tiemann leitete die Wende ein. Die DJK spielt ihre nächste Partie am 27. November gegen den FC Külsheim.

Die DJK Vogelstang/Käfertal II kam zu Hause gegen den SV Adelsheim zu einem 9:0-Sieg und hat nun drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. In den Doppelbegegnungen ungeschlagen gaben die Käfertaler in den Einzeln nur noch einen Satz ab. Am kommenden Wochenende haben die DJK. St. Pius und die DJK II spielfrei.

In der Herren-Bezirksliga wartet die SG Sandhofen/TV Waldhof weiter auf den ersten Punkt. Auch beim 6:9 beim Tabellenfünften TTC Weinheim III gab es kein Erfolgserlebnis. Die SG belegt den vorletzten Tabellenrang. Alexander Goller gewann seine beiden Einzel und war auch im Doppel mit Hans-Peter Rittmann erfolgreich. Aber das reichte nicht.

Die auf dem Relegationsplatz stehende DJK Wallstadt startet am Montag, 15. November, mit dem Heimspiel gegen den TTC Weinheim III in eine englische Woche. Im Anschluss stehen für die DJK noch die Heimpartie am Freitag, 19. November, 20 Uhr, gegen den SV Waldhilsbach und die Auswärtspartie einen Tag später um 18 Uhr gegen den 1. TTC Ketsch II an.