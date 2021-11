Adler auf dem richtigen Weg

Mannheim. Die Adler Mannheim eilen von Sieg zu Sieg. Zu Hause ist die Mannschaft von Trainer Pavel Gross seit Saisonbeginn in der Deutschen Eishockey Liga ungeschlagen. Also alles perfekt bei den Blau-Weiß-Roten? Ein paar Baustellen gibt es schon, wie Jan Kotulla und Christian Rotter in der neuesten Ausgabe des „Adler-Checks“, des Eishockey-Podcasts des Mannheimer Morgen, analysieren.

Bein Landesduell in Bietigheim war es beispielsweise die ausbaufähige Chancenverwertung, die einen höheren Sieg verhinderte. Gegen Straubing mussten die Adler sogar ins Penaltyschießen. Doch da, und schon in den 65 Minuten zuvor, war auf einen Spieler ganz besonders Verlass: Torhüter Dennis Endras. Die Fans feierten seine Rückkehr nach sieben Wochen Verletzungspause und erst recht die starken Paraden und vier gehaltenen Penaltys. Die Richtung stimmt also.

Während der Großteil der Mannheimer nach den Partien in Schwenningen am Freitag und gegen Nürnberg (Sonntag) in die Deutschland-Cup-Pause geht, wollen Lean Bergmann und Tim Wohlgemuth dieses Turnier in Krefeld nutzen, um Bundestrainer Toni Söderholm von sich zu überzeugen. Ihre Kollegen werden Kraft tanken, denn bereits am 16. November geht es in der Champions Hockey League gegen Titelverteidiger Frölunda Indians zur Sache.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden.

Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts). red