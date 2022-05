Adamek macht den Sack zu

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga lieferte die TSG 62/09 Weinheim mit einem 1:0-Erfolg über den Tabellenzweiten SV Spielberg dem VfR Mannheim die Steilvorlage. Doch die Rasenspieler nutzten sie nicht. Der Tabellendritte VfR verlor ebenfalls beim FC Zuzenhausen und bleibt somit weiter zwei Punkte hinter Spielberg. Der SV Waldhof II feierte einen Kanter- und Fortuna Heddesheim einen Arbeitssieg.

Fort. Heddesheim – Ol. Kirrlach 2:0

Die Platzherren aus Hedesheim zeigten sich geduldig und waren zugleich die deutlich bessere Mannschaft. Kirrlach verteidigte aber lange gut. Dann wechselte Fortuna-Coach Steffen Kohl eine Viertelstunde vor Schluss Angreifer Filip Vlahov ein und hatte damit ein glückliches Händchen. Nur wenig Sekunden später ließ Vlahov seinen Gegenspieler aussteigen und schoss zum 1:0 (75.) ein. Vlahov avancierte dann auch noch zum Passgeber für das 2:0 (80.). Nach seiner Vorarbeit machte Fortuna-Torjäger Andreas Adamek alles klar. fvh

Zuzenhausen – VfR Mannheim 3:0

Hakan Atik, Cheftrainer der Rasenspieler, zeigte sich nach der Partie total verärgert. „Das war von dem ein oder anderen in der zweiten Halbzeit Arbeitsverweigerung. Wenn die Spieler nicht wollen, dann sollen sie es uns sagen. Einige Spieler sind wohl nicht bereit, mit uns in die Aufstiegsspiele zu gehen. Das war ungenügend, wir müssen das jetzt ansprechen“, kündigte der Coach an.

In der ersten Halbzeit trat der VfR gut auf, dominierte die Partie und hatte auch Chancen. „Da waren wir präsent“, sagte Atik. Doch im zweiten Durchgang ließen die Mannheimer stark nach und Zuzenhausen wurde mutiger. Nach einem Eckball kamen die Kraichgauer eine Viertelstunde vor Schluss zur Führung. Zunächst wurde der Ball abgewehrt, doch im zweiten Versuch versenkte Felix Kendel das Leder im Mannheimer Gehäuse (73.). Danach brach der VfR ein. Lauritz Fischer (80.) und in der Nachspielzeit Marcel Erhard (90.+1) erzielten weitere Treffer für Zuzenhausen. Der VfR verspielte somit wieder eine Chance, doch noch den zweiten Tabellenplatz zu erreichen. „Das war schon eine Frechheit, was der ein oder andere da abgeliefert hat“, brodelte es nach dem 0:3 in Coach Atik. bol/vfr

Waldhof II – Langensteinbach 9:3

Der SVW II feierte ein Schützenfest. Danach sah es anfangs nicht aus, denn auf dem Spielfeld passierte zunächst nicht viel. Die Gäste standen gut in der Verteidigung und es gab kaum eine Lücke. Dann kam der Ketchup-Flaschen-Effekt. Mit dem 1:0 durch Julian Marquardt, der nachsetzte, nachdem Patrick Hocker am Pfosten scheiterte, war der Bann gebrochen (27.). Panagiotis Mastrantonis (29.), Jann Germies (32.) und Hocker (36.) schraubten das Ergebnis auf 4:0 für Waldhof II. Lars Kuhn verkürzte für die Gäste noch vor der Pause auf 4:1 (41.). Nach der Pause ging es weiter Schlag auf Schlag. Shinhyung Lee zum 5:1 (47.) und Germies zum 6:2 (53.) trafen für Waldhof, Dominic Riedel war zweimal für die Gäste erfolgreich und verkürzte auf 6:3 (51., 55.). 20 Minuten vergingen, dann legten die Hausherren noch dreimal nach. Marquardt (75., 82.) und Germies (78.) sorgten für den Endstand.

„Die drei Gegentore ärgern mich schon, aber ansonsten war das schon in Ordnung. Schließlich waren wir heute stark ersatzgeschwächt und ich musste viel durchwechseln“, sagte Waldhof-Coach Nico Seegert. Seine Gesamtbilanz kann sich sehen lassen. Seit seinem Amtsantritt hat er zehn von vierzehn Spielen gewonnen und damit sein Team nicht nur aus dem Tabellenkeller geholt, sondern auch zu einer der stärksten Rückrundenmannschaften geformt. rod

