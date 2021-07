Achtelfinale komplett

Heddesheim. Bei der 11. International Matchplay-Trophy (imt) des Baden-Württembergischen Golfverbandes entschied sich am Mittwoch im Golfclub Heddesheim, wer beim Nachwuchsturnier für Jungen und Mädchen bis 18 Jahre ins Achtelfinale am Donnerstagvormittag einzieht. Den schnellsten Weg dorthin nahmen bei den Jungen Luca Franck (GC Mannheim-Viernheim) und bei den Mädchen Emma Alessia Delwes (GC Hannover). Beide lagen nach den beiden Zählspielrunden vorne und haben sich damit als Führende der besten Acht direkt für das Matchplay-Achtelfinale qualifiziert.

Delwes gelang am Dienstag in der ersten Zählspielrunde am 14. Loch ein Hole in One, als sie den Golfball vom Abschlag weg direkt versenkte. „Ein Hole in One hatte ich bisher noch nie, das war natürlich riesig. Auch heute ist es für mich mit vier unter Par wieder gut gelaufen – und das, obwohl ich den Ball einmal ins Gestrüpp geschlagen habe”, fühlt sich die 16-jährige bei ihrer imt-Premiere in Heddesheim bisher sichtlich wohl. Schon am Dienstag hatte sie den Parcours mit vier Schlägen unter Par absolviert.

Luca Franck schnell unterwegs

Emma Alessia Delwes führt nach zwei Tagen das Feld der Mädchen an. © Pix

Delwes bildete am Mittwoch mit Sophie Böhlhoff (GC St. Leon-Rot) einen Zweier-Flight, der den Parcours im Rekordtempo hinter sich brachte, wobei sich auch Böhlhoff als Siebte der Zählspielrunden direkt fürs Achtelfinale qualifizierte. Wer dieses übersteht, darf dann im Viertelfinale ran, das ebenfalls am Donnerstag (13.30 Uhr) ausgespielt wird. Direkt hinter Delwes platzierte nach den beiden Zählspielrunden mit Lara Ok (4 unter Par, Münchner GC), die Gesamtdritte aus dem Jahr 2019.

Auch Luca Franck war auf dem Parcours im Gut Neuzenhof schnell unterwegs und lag nach den beiden Zählspielrunden mit sechs Schlägen unter Platzstandard (6 unter Par) an der Spitze. Francks Clubkollege Hugo Griesheimer (GC Mannheim-Viernheim), der 2019 bei der 10. imt Gesamtdritter wurde, ist als Vierter (2 unter Par) ebenfalls eine Runde weiter. and

