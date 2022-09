Achtelfinale im Kreispokal

Mannheim. Noch zwei B-Ligisten sind im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals vertreten, das am Mittwochabend ausgespielt wird. So empfängt der SV Sandhofen II den Kreisligisten FC Germania Friedrichsfeld (19 Uhr). „Durch unsere junge Kaderstruktur wird das Spiel gegen Friedrichsfeld höchstwahrscheinlich eines, in dem vor allem Erfahrungen gesammelt werden. Dennoch schreibt der Pokal seine eigenen Gesetze. Mal schauen, ob wir hieraus Kapital schlagen können“, hofft SV-Präsident Marco Cardona insgeheim auf eine Überraschung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ebenfalls in der Außenseiterrolle steht der MFC Phönix Mannheim II, der die TSG Eintracht Plankstadt empfängt (19 Uhr). Einen Pokal-Coup zuzutrauen wäre dem A-Klassisten SC Pfingstberg/Hochstätt, der gegen den Kreisligisten FV Leutershausen antritt (19 Uhr). „Der FV ist zwar Kreisligist, aber ich sehe unsere Chancen bei 50:50“, sagt Pfingstberg-Coach Miguel de Mingo.

Außerdem sind der MFC 08 Lindenhof bei der SG Hemsbach (19 Uhr) und der SC Rot-Weiß Rheinau beim SV Rohrhof (19.45 Uhr) im Duell Kreisliga gegen A-Klasse gefordert. In einem kreisligainternen Duell tritt der TSV Neckarau gegen den VfR Mannheim II an (19:45 Uhr). wy