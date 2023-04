Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Acht Tore in einem Spiel: Das einmalige Erlebnis von Darnell Hill

Spektakel in der Fußball-Kreisliga: Darnell Hill vom SC Rot-Weiß Rheinau gelingt ein Acht-Tore-Kunststück beim Kantersieg gegen die SG Oftersheim. Am Saisonende will der 26-Jährige den Aufstieg feiern