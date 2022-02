Academics wollen Trendwende

Bayreuth. Nach drei Niederlagen in Folge wollen die MLP Academics in die Erfolgsspur zurückfinden. Der Basketball-Bundesligist aus Heidelberg tritt am Samstag (18 Uhr) in Bayreuth an. Im Duell mit dem Tabellenzehnten ist die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic sicherlich nicht der Favorit, ein Erfolg erscheint aber nicht unmöglich.

Bayreuth hat mit einer Bilanz von 9:10-Siegen drei Erfolge mehr auf dem Konto als die Academics. Während sich die Oberfranken durchaus noch gute Chancen auf die Play-off-Teilnahme ausrechnen dürfen – die achtplatzierte BG Göttingen (10:7) weist lediglich einen Sieg mehr auf –, müssen die Heidelberger den Blick wieder vermehrt nach unten richten. Der Vorsprung auf die beiden letzten Tabellenplätze könnte komfortabler sein: Würzburg und Oldenburg weisen aber immer noch nur vier Siege in ihrer Bilanz auf. cr

