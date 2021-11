Academics verlieren Heimnimbus

Heidelberg. Aufsteiger MLP Academics Heidelberg hat in der Basketball-Bundesliga seine erste Heimniederlage in dieser Saison einstecken müssen. In einer packenden Partie unterlag das Team von Trainer Branislav Ignjatovic am Samstag Bayreuth vor 2469 Zuschauern im SNP Dome mit 87:89 (40:43).

In einer spannenden Schlussphase sorgten zwei verwandelte Freiwürfe von Bayreuths Cameron Wells für die Entscheidung. „Die Niederlage geht in Ordnung“, sagte Ignjatovic. „Es war eine sehr enge Kiste. Die schlechte Dreierquote gerade im ersten Viertel hat uns zurückgeworfen. Bayreuth hat das ausgenutzt.“

Academics: Chapman (17), Würzner, Lowery (13), Ely (13), Ugrai (6), Martin (18), Geist (16), Heyden, Osaghae (4). red