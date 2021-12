Academics suchen ihre Form

Heidelberg. Ohne Chance waren die MLP Academics Heidelberg bei ihrem Bundesliga-Heimspiel gegen die BG Göttingen verloren mit 80:96 (34:55) in eigener Halle gegen die BG Göttingen. In einem Spiel, das bereits im zweiten Viertel entschieden wurde, kamen die Kurpfälzer nie richtig in Tritt. Vor knapp 500 Zuschauern zeigte bis auf Maximilian Ugrai, der wie auch Neuzugang Keith Wright während seiner kurzen Einsatzzeit positiv herausstach, kein Heidelberger Akteur Normalform. Vor allem in der Defensive fand der Aufsteiger aus Heildelberg zu keiner Zeit in die Spur.

Punkte für die Academics: Chapman (26), Würzner (2),Lowery (11), Ely (3), Ugrai (13), Martin (13), Geist (8), Wright (4). red