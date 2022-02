Academics landen Befreiungsschlag

Heidelberg. Nach vier Niederlagen in Folge haben die MLP Academics in der Basketball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen den Mitteldeutschen BC gewannen die Heidelberger mit 94:70 (40:37) und landeten damit einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Vor 1267 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic eine ihrer besten Saisonleistungen. Sie ließ sich nach der Pause auch nicht vom 40:40-Ausgleich aus der Bahn werfen, sondern bewies starke Nerven. Nicht nur wegen seiner 22 Punkte bewies Jordan Geist seine starke Form, im dritten Viertel führte er den entscheidenden Heidelberger Zwischenspurt an. Als die Academics zu Beginn des letzten Abschnitts auf 72:56 davonzogen, fügten sich die Gäste in ihr Schicksal.

MLP Academics: Geist (22), Lowery (18), Chapman (16), Ugrai (14), Osaghae (7), Würzner (5), Ely (4), Martin (4), Watkins (2), Friederici (2), Kuppe. cr

