Academics gestoppt

Bamberg. Brose Bamberg bleibt in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer MLP Academics Heidelberg gewann Bamberg am Sonntag mit 72:68 (45:35). Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg, der bis kurz vor dem Ende die Chance auf eine Verlängerung wahrte, kassierte dagegen seine erste Niederlage. Bester Werfer der Partie war Heidelbergs Shy Ely mit 19 Punkten.

Über 40 Minuten konnten die Gäste zwar nie die Führung übernehmen, waren aber denkbar knapp dran an einem Sieg vor stimmungsvoller Kulisse in der Brose Arena. Eine Freiwurfquote von gerade einmal 38% und eine zu passiv agierende Verteidigung in der ersten Halbzeit, ließen die Hypothek jedoch zu groß werden, weshalb eine Energieleistung im zweiten Durchgang nicht ausreichte, um die Punkte mitzunehmen.

In der Schlussphase hatte Heidelberg zum zweiten Mal die Chance, auf einen Punkt zu verkürzen, doch Niklas Würzner brachte 23 Sekunden vor Spielende von der Freiwurflinie nur einen Versuch im Korb unter, während Bambergs Heckmann nach einem „Stop-the-Clock“-Foul beide Freiwürfe verwertete. dpa/red