Academics geht die Luft aus

Bayreuth. Die MLP Academics haben in der Basketball-Bundesliga die vierte Niederlage in Serie kassiert. In Bayreuth unterlagen die Heidelberger nach einem furiosen Auftakt noch mit 79:85 (44:41). Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic die Chance, mit einem Heimsieg gegen den Mitteldeutschen BC den Negativlauf zu stoppen.

In der Oberfrankenhalle erwischten die Heidelberger am Samstag einen Start nach Maß, nach dem ersten Viertel lagen sie deutlich mit 29:16 in Führung. Bayreuth kam danach zwar besser ins Spiel, doch bis zum vierten Abschnitt durften die Gäste auf einen Erfolg hoffen. Die Entscheidung fiel erst, als Bayreuth auf 74:64 davonzog.

MLP Academics: Lowery (17), Geist (15), Chapman (14), Friederici (10), Ugrai (9), Martin (8), Heyden (4), Würzner (2), Osaghae. cr

