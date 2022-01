Academics gegen Bayern München

Heidelberg. Auf die MLP Academics wartet in der Basketball-Bundesliga ein Höhepunkt dieser Saison: Die Heidelberger empfangen am Sonntag (18 Uhr) Bayern München im SNP Dome, zugelassen sind wie gehabt nur 500 Zuschauer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klar ist: Die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic ist im Duell mit dem Spitzenreiter nur Außenseiter, die Heidelberger tankten zuletzt mit zwei Siegen in Folge aber frisches Selbstvertrauen. Beim Erfolg nach Verlängerung in Braunschweig zeigte der Aufsteiger vor allem, dass er seine Nerven im Griff hat. Verzichten müssen die Academics am Sonntag auf Niklas Würzner (Bänderrisses im Sprunggelenk). cr