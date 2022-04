Academics fast am Ziel

Heidelberg. Dank eines furiosen dritten Viertels haben die MLP Academics den Klassenverbleib in der Basketball-Bundesliga so gut wie eingetütet. Gegen die Gießen 46ers feierten die Heidelberger am Samstag vor 2076 Zuschauern einen verdienten 95:81 (44:40)-Heimsieg.

Bis zur Pause schenkten sich beide Teams nichts, doch die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic kam heiß aus der Kabine und baute die Halbzeitführung mit einem 7:0-Lauf auf 51:40 (22.) aus. Spätestens beim 63:47 war die Partie fest in Heidelberger Hand. Nach dem Ausfall von Brekkott Chapman avancierte Kelvin Martin (23 Punkte) zum überragenden Akteur.

MLP Academics: Martin (23), Lowery (17), Ugrai (16), Geist (15), Anderson (11), Osaghae (5), Friederici (4), Ely (4), Watkins, Würzner, Heyden, Kuppe. red

