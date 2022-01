Academics behalten Nerven

Braunschweig. Die MLP Academics haben in der Basketball-Bundesliga den zweiten Sieg in Serie gefeiert. In Braunschweig setzten sich die Heidelberger mit 93:82 (75:75, 43:40) nach Verlängerung durch. „Ich bin sehr erleichtert und glücklich, dass wir gegen so einen starken Gegner auswärts gewonnen haben“, sagte Academics-Trainer Branislav Ignjatovic. „In der Verlängerung hat man gesehen, dass wir erfahrenere Leute auf dem Spielfeld hatten.“

Die Academics erwischten einen guten Start und gingen mit 13:5 in Führung. Bis zur Pause schmolz der Vorsprung zwar auf drei Punkte zusammen, doch im dritten Viertel hatten die Gäste den Fuß wieder auf dem Gaspedal. Vor dem Schlussabschnitt lag das Ignjatovic-Team mit 62:53 vorn, doch auf einmal hieß es 63:64 aus Heidelberger Sicht. Beim 73:66 sah Braunschweig wie der sichere Sieger aus, mit der letzten Aktion in der regulären Spielzeit glich Kelvin Martin zum 75:75 aus. Diesen Schwung nutzten die Academics, um in der Verlängerung schnell für klare Verhältnisse zu sorgen.

Academics: Chapman (23), Martin (20), Geist (15), Lowery (8), Ely (8), Heyden (8), Friederici (8), Ugrai (3), Watkins, Kuppe. red