Abt-Debüt geht knapp daneben

Lübeck. Auch der neue Trainer konnte den Bock nicht umstoßen. Beim Einstand von Michel Abt als Coach schrammten die Eulen Ludwigshafen am Freitagabend beim VfL Lübeck-Schwartau knapp an einem Punkt vorbei, der Gold wert gewesen wäre. Pascal Durak verwarf vier Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter und die Pfälzer verloren die Begegnung vor 1320 Zuschauern in der Hansehalle mit 28:29 (12:16).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die letzte Aktion war sinnbildlich, immer wenn wir dran waren, verwerfen wir die wichtigen Dinger. Wir haben uns leider für eine große kämpferische Leistung nicht belohnt“, sagte Abt. „Aber ich habe viel Positives gesehen.“

In den ersten 25 Minuten leisteten sich die Eulen, die erneut auf Torwart Matej Asanin (Rückenverletzung) verzichten mussten, wieder zu viele technische Fehler. Im Angriff wirkte vieles nicht durchdacht. Und zudem zeigte die Ludwigshafener Abwehr Schwächen. Keeper Iga Urbic verhinderte mit seinen Paraden Schlimmeres. Der VfL Lübeck-Schwartau führte mit 8:4 (11.) und nach dem Treffer von Niels Gerardus Versteijnen mit 12:7 (21.). Vier Minuten vor der Pause zogen die Norddeutschen, die vom ehemaligen Rhein-Neckar-Löwen-Coach Michael Roth trainiert werden, auf sechs Tore (15:9) weg. Dann erst wurde das Spiel der Eulen besser. Die Pfälzer verkürzten bis zur Halbzeit auf 16:12.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Durak die tragische Figur

Keeper Urbic sorgte mit seiner starken Leistung dafür, dass sich die Ludwigshafener dann im zweiten Durchgang herankämpften. Stefan Salger verkürzte zum 19:17 (44.) und dann gelang Marc-Robin Eisel der Anschlusstreffer zum 19:18 (45.). Doch Lübeck hatte die schnelle Antwort. Versteijnen ließ Urbic keine Chance und der VfL führte mit 21:19 (46.). Lübeck baute den Vorsprung auf 25:21 (51.) aus, doch die Friesenheimer steckten nicht auf und kamen noch einmal heran. Nach einer von den Unparteiischen geahndeten Spielverzögerung und einer Roten Karte für VfL-Spieler Jan Schult, hatte dann Durak vom Punkt die große Chance – doch er scheiterte am Lübecker Torhüter Blaz Voncina.

Erstmals in dieser Saison gehörte Linkshänder Jan Waldgenbach zum Eulen-Kader. Der 21-Jährige war in der laufenden Runde bislang nur in der Drittliga-Mannschaft des HLZ Friesenheim-Hochdorf am Ball.

Eulen: Hoblaj, Urbic – Neuhaus (4), Wagner (4), Hoffmann (2), Salger (7), Meyer-Siebert (2), Keskic (1), Dietrich, Falk (3), Durak (1), Job (2),Eisel (2), Waldgenbach. bol

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3