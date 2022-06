Abschied ohne Krönung

Bonn. Offiziell waren sie schon verabschiedet worden. Ihre letzte Partie für den Mannheimer HC bestritten Christopher Held, Philipp Huber und Paul Zmyslony allerdings am Pfingstsonntag im Spiel um Platz drei beim Final Four 2022 in Bonn, wo es nach der 2:4 (0:2)-Niederlage gegen den Harvestehuder THC am Vortag noch nicht einmal die Qualifikation zur Euro Hockey League (EHL) zu bejubeln gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die EHL-Qualifikation hätten wir zum Karriereabschluss mit dem Team schon gerne geschafft, auch wenn wir nächste Saison nicht mehr dabei sind“, bedauerte Stürmer Paul Zmyslony, der 2016 vom SC Frankfurt 1880 den Weg ans Neckarplatt fand und einst beim HTC Stuttgarter Kickers mit dem Hockey begann. „Ich habe jetzt 25 Jahre Hockey gespielt, mache gerade ein Referendariat und konzentriere mich danach auf das zweite Staatsexamen“, berichtet der 28-jährige Jurastudent.

Bereits seit 2012 spielte Verteidiger Philipp Huber im MHC-Trikot, er war damals von seinem Heimatverein Limburger HC aus der Regionalliga gekommen. „Ich bin froh, dass ich hier zehn Jahre Bundesliga spielen durfte“, strebt der 29-jährige nach seinem Studium einen Job im Finanzsektor an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am längsten trug Christopher Held das MHC-Trikot. Er wechselte schon 2006 als A-Knabe von der Sportvereinigung Böblingen zum MHC. Der 29-Jährige arbeitet als Sportpsychologe im Nachwuchsleistungszentrum des Fußballclubs Stuttgarter Kickers und wird in Stuttgart eine Stelle im Personalmanagement eines Unternehmens antreten. Einen ganz besonderen Moment in ihrer MHC-Karriere nehmen alle drei in den Ruhestand mit. „Das war der Gewinn der deutschen Feldhockeymeisterschaft 2017 auf eigener Anlage“, ist sich das Trio einig. and