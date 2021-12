Abschied mit Anstand

Mannheim. Eine denkwürdige Saison neigt sich für die Vereine des Nordbadischen Ringer Verbandes (NBRV) ihrem Ende zu. Die Einteilung der Leistungsklassen in Gruppen, extremes Leistungsgefälle, Kampfabsagen und coronabedingte Ausfälle prägten die diesjährigen Kämpfe in Ober-, Verbands- und Landesliga. Zudem wurde aufgrund eines Votums der Vereine die Regionalliga nach ihrem 13. Kampftag abgebrochen. Einzig die Bundesligen ziehen ihr geplantes Programm – wenn auch unter strengen Auflagen – bisher reibungslos durch.

In der Bundesliga Südost reist die RKG Reilingen/Hockenheim zu ihrem vorletzten Kampf der Saison zum Meister SV Wacker Burghausen und wird nach der verpassten Endrundenqualifikation zumindest versuchen, ihrem Gegner einen ebenso couragierten Kampf zu liefern, wie sie es vor Wochenfrist gegen Nürnberg getan hatte. Dass der Meister nicht unschlagbar ist, hat zuletzt der AC Lichtenfels bei seinem Überraschungserfolg bewiesen.

Der SRC Viernheim empfängt eben jenen AC Lichtenfels zum Duell auf eigener Matte und will sich in seinen letzten beiden Heimauftritten an diesem und am kommenden Samstag (dann gegen Burghausen) mit guten Leistungen von seinen Fans verabschieden, bevor es in der kommenden Saison in der Zweiten Liga einen Neuanfang gibt. (Samstag, 19.30 Uhr, Waldsporthalle). T.P.