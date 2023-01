Abgang zum Konkurrenten

Ladenburg/Schriesheim. Stiven Brandy Schäfer wechselt zur neuen Saison von Ringer-Zweitligist RG Kurpfälzer Löwen zum Ligakonkurrenten RKG Reilingen-Hockenheim. Das bestätigte Herbert Maier, Sportlicher Leiter der RG, auf Nachfrage dieser Redaktion. Der Greco-Spezialist, der in der abgelaufenen Saison in den Klassen bis 80 und bis 86 Kilogramm für die RG auf die Matte gegangen war, holte dabei sechs Siege und sechs Niederlagen. Derweil gab die RKG bekannt, dass der Verein für die kommende Saison Denis Kudla verpflichtet hat. Der 28-jährige deutsche Ausnahmeringer, Bronzemedaillien-Gewinner der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro (2016) und Tokio (2021), kämpfte in der vergangenen Saison für den VfK Schifferstadt, der im Laufe der Runde seine Mannschaft vom Ligabetrieb zurückzog. Ursprünglich war er mit Zweitliga-Aufsteiger SV Germania Weingarten in Verbindung gebracht worden. cg

