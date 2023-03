ABC mit Luft nach oben

Ludwigshafen. Mit einem Sieg und einer Niederlage gestaltete der ABC Mannheim (TSV 1846) den Rückrundenauftakt in der 2. Bowling-Bundesliga ausgeglichen. Auf den heimischen Bahnen im Felix-Bowlingcenter in Ludwigshafen hatten die 46er zunächst Schwierigkeiten, gegen Schlusslicht Bavaria München in die Spur zu kommen und mussten nach den ersten beiden Team-Begegnungen den Bayern zunächst die Führung überlassen.

In den Einzel- und Doppeldisziplinen kamen die Mannheimer danach zunehmend besser ins Spiel, holten sich im Endspurt auch die Mannschaftswertung wieder zurück und strichen am Ende mit deutlich besserer Pin-Zahl doch noch die vollen Wertungspunkte ein.

Enger verlief der folgende Schlagabtausch mit Tabellen-Nachbar EMax München, bei dem sich beide Teams mit den Bahnverhältnissen unerklärlich schwer taten. Hauchdünne Siege oder Niederlagen wechselten sich ab, am Ende blieb für die ABC-Cracks nur einer von vier Wertungspunkten aus dieser Partie, womit Mannheim weiterhin im Mittelfeld verharrt.

Bester Akteur beim ABC war Routinier Oliver Blase mit einem Gesamtschnitt von 185 Pins aus beiden Begegnungen. „Es läuft noch nicht rund“, blickt Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup skeptisch auf den nur knappen Vorsprung zu den hinteren Tabellenrängen. ra