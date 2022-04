ABC Mannheim fehlt die Konstanz

Mannheim. Nach dem erfolgreichen Ligaauftakt in Ludwigshafen mit einem klaren Sieg über den BC Eifel ist der ABC Mannheim (TSV 1846) bei den nächsten beiden Heimstarts im Felix Bowlingcenter ohne Punkte geblieben. In der ersten Begegnung konnten die 46er dem PSV Bielefeld noch Paroli bieten und zeigten eine gute Mannschaftsleistung. Dennoch war Bielefeld in jeder Disziplin etwas glücklicher und nahm alle Wertungspunkt mit zurück auf die Alm.

Offensichtlich haderten die Mannheimer im nächsten Spiel zu sehr mit ihrem Pech und fanden gegen die BSG Vest Recklinghausen zu keinem Zeitpunkt mehr ihren Rhythmus. „Wir haben gut angefangen, aber leider auch stark nachgelassen“, vermisste Kapitän Oliver Blase ein Aufbäumen seiner Truppe gegen die sich abzeichnende Niederlage. „Abhaken und nach vorne schauen“, hofft auch Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup auf eine Steigerung seiner Cracks in den nächsten Partien. Aktuell rangiert der ABC auf dem fünften Tabellenplatz. ra

