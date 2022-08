ABC feiert Ligaverbleib

Mannheim. Der ABC Mannheim (TSV 1846) tritt auch in der kommenden Spielzeit weiter in der 2. Bowling-Bundesliga an. Auf den heimischen Bahnen im Felix Bowlingcenter Ludwigshafen kassierten die Mannheimer gegen Lokomotive Stockum zwar zunächst eine knappe 1:2- Niederlage, aber durch weitere Punktverluste der Konkurrenz blieb der ABC im Rennen. Mit einem starken Endspurt und einem entschlossenen 3:0-Erfolg über den BC Gießen machten die Mannheimer dann aber alles klar. Angetan war Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup von der Moral seiner Truppe und den Leistungen der ABC-Nachwuchstalente. Erneut überzeugen konnte Moritz Menner als bester Spieler des ABC gegen Stockum, Marcel Marschall setzte gegen Gießen die Akzente. ra

