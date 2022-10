ABC blickt nach oben

Mannheim. Zum Auftakt der zweiten Bowling Bundesliga trifft der einzig verbliebene Bundesligist aus der Metropolregion ABC Mannheim (TSV 1846) am Wochenende im Münchner Dream Bowl Palace auf die Lokalmatadoren Bavaria und den BC E Max München. Der Mannheimer Traditionsclub, der seit der Saison 1971/72 die Stadtfarben in den obersten Spielklassen vertritt, setzt auch in dieser Spielzeit unter Teamcaptain und Routinier Oliver Blase auf die jahrzehntelang erfolgreiche Nachwuchsarbeit im TSV.

Neben dem 20-jährigen Neuzugang Sebastian Helfrich vom BC Eifel gehen Dennis Becker, Marco Beder, Marcel Marschall, Moritz Menner, Alexander Rusch und ChristianSeyfferle für die 46er an den Start. Zusätzlich zu den Münchner Teams muss sich der ABC in diesem Jahr mit dem KV Stuttgart, Blau-Weiss 84 Stuttgart und dem BC Waiblingen messen.

Nach dem „Last Minute“ Klassenerhalt vom vergangenen Jahr sollten sich die ABC-Cracks an das neue Spielsystem im zweiten Jahr gewöhnt haben und den Blick eher in den oberen Tabellenbereich richten, ist Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup optimistisch für die neue Saison. ra