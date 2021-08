37 Teams im Rennen

Karlsruhe. Wenngleich im nordbadischen Pokalwettbewerb der Fußball-Frauen aus der vergangenen Saison coronabedingt noch die Viertelfinalbegegnungen, die beiden Halbfinals sowie das Finale ausstehen, laufen die Vorbereitungen für die neue Pokalrunde bereits auf Hochtouren. 37 Teams gehen ins Rennen um den bfv-Pokal der Frauen in der Saison 2021/22. In der ersten Runde spielen zunächst die 22 Landesligisten in elf Begegnungen um den Einzug in die zweite Runde. Standardtermin für die Austragung ist Samstag, der 28. August (15 Uhr).

Die elf Verbandsligisten steigen in der zweiten Runde ein. In der dritten Runde kommen auch die drei Oberliga-Teams des FV Niefern, des TSV Amicitia Viernheim und des TSV Neckarau sowie der Regionalligist Karlsruher SC hinzu.

Wer sich am Ende der Saison den Pokal und die Qualifikation für den DFB-Pokal sichert, steht am 26. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt) fest. Das Endspiel soll nach der überaus erfolgreichen Premiere 2019 und zwei coronabedingten Absagen 2020 und 2021 im nächsten Jahr erneut im Rahmen des Pokal-Finaltags mit den C- und B-Juniorinnen zusammen beim SSV Waghäusel ausgetragen werden. Die Auslosung wird am Mittwoch, 4. August ab 16.30 Uhr wie immer live auf der Facebookseite des bfv unter www.facebook.com/badfv übertragen. red