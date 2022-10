3:0 – MHC hat im Derby den längeren Atem

Mannheim. Der Mannheimer HC hat das Lokalderby in der Feldhockey-Bundesliga souverän gewonnen. Die favorisierten Gäste setzten sich am Freitagabend mit 3:0 (0:0) beim TSV Mannheim Hockey durch. Im ersten Spielviertel sah sich der TSVMH mit einer zehnminütigen Unterzahl konfrontiert, als Philip Schlageter Gelb sah. Diese Unterzahl blieb aber folgenlos. In der zweiten Hälfte hatte Justus Weigand das 1:0 für den MHC auf dem Schläger, Torwart Emiliano Bosso parierte (43.). Auf der anderen Seite verhinderte Lukas Stumpf bei einer Strafecke von Leandro Tolini den Rückstand (47.). Stattdessen schlug der MHC im Schlussviertel zu, als Tim Seagon zum 0:1 (53.) traf. Der TSVMH nahm Bosso aus dem Tor, aber Raphael Hartkopf 0:2 (59.) und Gonzalo Paillat 0:3 (60./Strafecke) bestraften dies mit ihren Toren. and

