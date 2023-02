2:0-Führung noch aus der Hand gegeben

Mannheim. Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga musste sich Friedrichsfeld mit einem Punkt begnügen. Auch Schlusslicht Oftersheim kassierte bei Lindenhof noch den Ausgleich zum 2:2. Im Spitzenspiel hat FK Srbija die Rot-Weißen aus Rheinau von der Tabellenspitze verdrängt.

FK Srbija – Rheinau 2:1 (2:1)

Das Topspiel machte seinem Namen Ehre. In der ersten Hälfte spielten beide Teams auf Augenhöhe, allerdings war Srbija bei der Chancenverwertung effektiver. Nach dem Wiederanpfiff drückten die Rot-Weißen aufs Tempo, aber die Platzherren standen kompakt und eroberten sich durch den neunten Sieg in Folge Platz eins in der Tabelle.

Neckarau – Brühl II 2:5 (1:3)

Germanias Abdou Sanneh bedrängt hier SKV-Akteur Jakub Bednarski. © Nix

Die Partie begann turbulent, denn die 1:0-Führung des FV Brühl (38.) glich der TSV Neckarau noch in derselben Minute aus. Danach ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und gewannen verdient.

Lindenhof – Oftersh. 2:2 (0:0)

Das schwache Spiel endete leistungsgerecht unentschieden. Der MFC Lindenhof hatte zwar ein Chancenplus, aber die SG Oggersheim versteckte sich keineswegs, ließ sich auch nach dem 0:1-Rückstand nicht entmutigen und ging sogar in Front. Der Ausgleich fiel in der Schlussminute.

Ilvesheim – VfR Ma. II 1:3 (0:0)

Der VfR Mannheim war schon in der ersten Hälfte überlegen, Tore fielen aber erst nach dem Wechsel. Da drohte das Spiel kurz zu kippen, bevor die SpVgg Ilvesheim letztendlich klar unterlag.

Friedrichsf. – Sandhofen 2:2 (2:0)

Die Germanen begannen druckvoll und gingen durch zwei Geniestreiche früh in Führung. Der SKV Sandhofen fand nur schwer ins Spiel, zudem hatten die Friedrichsfelder Glück, als sie zweimal auf der Linie und einmal mit Hilfe des Pfostens in höchster Not klärten. Erst in der Schlussphase der immer hektischer werdenden Partie traf der SKV zum gerechten Remis.

Gartenst. – Hochst. Türk. 5:1 (1:1)

Nach einer schwachen ersten Hälfte, in der Gartenstadt ab der 36. Minute in Unterzahl spielte, kam der VfB bedeutend besser aus der Kabine und drehte überraschend die Partie gegen den FC Hochstätt Türkspor.

Plankstadt – Wallstadt 0:3 (0:1)

Die SpVgg Wallstadt zog der TSG Eintracht in einem niveauarmen Spiel früh den Zahn (6.). Nach dem Wechsel drängte Plankstadt auf den Ausgleich, doch wieder trafen nur die Gäste.

Hocken. – Lützelsachsen 0:2 (0:2)

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen dem FV Hockenheim und der TSG Lützelsachsen. Nach dem Wechsel verflachte die Partie auf dem tiefen Rasen. Zweimal verpasste der FVH den Anschluss.