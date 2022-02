Zwei Spiele abgesagt

Lampertheim/Groß-Rohrheim. Nicht am Ball waren an diesem Wochenende die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim und das Bezirksoberliga-Team des TV Lampertheim. Bei den Groß-Rohrheimern sagte Gegner TSV Pfungstadt wegen Corona-Fällen die für Samstagabend angesetzte Partie ab. „Damit fehlt uns weiterhin jeglicher Spielrhythmus“, meint TVG-Trainer Tim Borger, wenn gleich er natürlich Verständnis für die Entscheidung des Gegners hat: „Das ging uns ja schon ganz genauso.“ Am eigentlich spielfreien Fastnachtswochenende steht nun das Nachholspiel der Groß-Rohrheimer gegen Roßdorf/Reinheim auf dem Plan, das Pfungstadt-Spiel soll am 20. März nachgeholt werden.

Der TV Lampertheim sollte eigentlich am Samstagabend bei der TGB Darmstadt spielen, aber auch hier gab es beim Gegner positive Corona-Tests, sodass die Partie kurzfristig abgesetzt werden musste. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. me

