Zwei Siege in 48 Stunden

BIBLIS. Mit einem 40:26-Kantersieg über die zweite Vertretung der HSG Fürth/Krumbach verabschiedete sich die TG Biblis in die Weihnachtspause. Keine 48 Stunden nach dem klaren Erfolg über Bieberau-Modau präsentierten sich die Gastgeber erneut äußerst motiviert und torhungrig und ließen den überforderten Odenwäldern kaum eine Chance. Einzig deren herausragender Spielertrainer Ingo Trumpfheller (12/7) bereitete der TGB gerade in den Anfangsminuten Probleme, steuerte alle drei Treffer zur 3:2-Führung der Odenwälder bei. Über 4:3 setzten sich die Gastgeber dann binnen fünf Minuten mit einem 5:0-Lauf ab und provozierten beim 8:4 in der zwölften Minute bereits die erste Auszeit der Gäste.

Kettler meldet sich zurück

Diese zeigte kaum Wirkung, denn die TGB hatte einige personelle Trümpfe in der Hand. Vor allem der Rückraum traf fast nach Belieben, TGB-Coach Sascha Schnöller konnte munter wechseln, ohne dass es einen Bruch im Angriffswirbel der Gastgeber gab. Beim 18:11 zur Pause war die Partie quasi vorentschieden. Den Odenwäldern fehlten ganz einfach die spielerischen Mittel, um die körperlich klar überlegenen TGB-Akteuren ernsthaft zu gefährden. So konnte die Schnöller-Sieben ihren Vorsprung immer weiter ausbauen, auch Marius Kettler meldete sich nach überstandener Verletzungspause mit zwei Toren wieder zurück. Mit fantastischen 12:2 Punkten festigten die Bibliser erst einmal Platz drei hinter den beiden verlustpunktfreien Teams des TV Trebur und des TuS Griesheim 2, dürfen nach den zuletzt gezeigten Leistungen und der glänzenden Verfassung des Teams sogar von mehr als der kaum noch zu nehmenden Aufstiegsrunde träumen. Daher kommt TGB-Coach Sascha Schnöller die nunmehr anstehende Spielpause gar nicht so gelegen.

TGB-Tore: Peter Schmitzer, Reis, Winkler (je 6), Nathmann (6/3), Felix Schmitzer, Schneider (je 5), Kettler, Waschitzka, Sören Dotzauer (je 2). fh