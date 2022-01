Zwei Nachbarschaftsduelle im Mittelpunkt

Mannheim. Zwei mit Spannung erwartete Nachbarschaftsduelle stehen an diesem Wochenende in der Handball-Badenliga auf dem Plan: Zwischen dem TSV Amicitia Viernheim und dem TV Friedrichsfeld geht es am Samstagabend (19.30 Uhr) um wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Aufstiegsspiele, während zwischen der SG Leutershausen II und der SG Heddesheim (19 Uhr) Zähler im Abstiegskampf vergeben werden.

„Das ist eine sehr reizvolle, aber auch sehr schwere Aufgabe“, hat Friedrichsfelds Spielertrainer Tobias Seel Respekt vor den Viernheimern, „aber verstecken werden wir uns sicherlich nicht. Ich fahre nicht mit der Vorgabe dorthin, ein achtbares Ergebnis zu holen. Wir wollen punkten“, gibt sich Seel kämpferisch. Derzeit befindet sich der TVF als Vierter (11:7 Punkte) mitten im Kampf um ein Platz für die Aufstiegsspiele. „Aber das ist alles extrem eng beisammen“, so Seel. Tatsächlich kämpfen fünf Mannschaften um die vier begehrten Plätze. „Es ist natürlich nicht so, dass wir ernsthaft nach dem Aufstieg streben, aber wir wollen die Favoriten ärgern“, erklärt der TVF-Trainer.

Hinspiel-Erfolg macht Mut

Dies ist den Friedrichsfeldern schon beim 27:21-Erfolg im Hinspiel gegen den TSV Amicitia gelungen. „Aber das ändert nichts daran, dass wir nun in Viernheim Außenseiter sind. Das ist eine hervorragende, ausgeglichen besetzte Mannschaft“, hat Seel Respekt vor den Südhessen. „Eigentlich hatte ich erwartet, dass sie sich vom restlichen Feld absetzen und vorne ihre Kreise ziehen.“

Aber der Respekt ist eine beidseitige Angelegenheit. Auch Viernheims Trainer Christian Müller lobt Friedrichsfeld für seine „erfahrene, eingespielte Mannschaft, die jedem Gegner das Leben schwer machen kann“. Doch er lässt auch keine Zweifel an der Zielsetzung: „Wir spielen zu Hause, wollen Revanche für die Hinspielniederlage und Platz zwei untermauern.“

Ihren Aufwärtstrend unterstreichen will die SG Heddesheim mit einem Sieg in Leutershausen. „Wir haben zuletzt gegen Eppelheim ein richtig gutes, konzentriertes Spiel abgeliefert und so wollen wir jetzt auch wieder auftreten“, sieht SGH-Trainer Mario Donat sein Team nach dem jüngsten 27:20-Erfolg auf einem guten Weg. Im Hinspiel rettete Heddesheim einen 22:21-Sieg gegen die SGL, lag bis zum entscheidenden Treffer immer hinten. „Allerdings hatten wir da auch einen extrem dünn besetzten Kader“, erinnert Donat und sieht seine Mannschaft inzwischen gefestigter.

Mit einem Auswärtserfolg beim Schlusslicht an der Bergstraße könnten die Heddesheimer weitere wichtigte Punkte mit Blick auf die Abstiegsspiele sammeln. me

