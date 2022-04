Zwei Löwen nominiert

Mannheim. Mit Spielmacher Juri Knorr und Kreisläufer Jannik Kohlbacher vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen geht die deutsche Handball-Nationalmannschaft in die beiden WM-Play-off-Spiele gegen die Färöer. Sollte sich die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason erwartungsgemäß durchsetzen, wäre sie für die Weltmeisterschaft im Januar 2023 in Polen und Schweden qualifiziert. Das Hinspiel findet am 13. April (18.15 Uhr) in Kiel statt, zum Rückspiel reisen die Deutschen um Kapitän Johannes Golla nach Torshavn. Dort geht’s am 16. April ab 20 Uhr deutscher Zeit erneut gegen die Färöer. Als zweiter Mittelmann neben Knorr wurde Luca Witze berufen, überraschend nicht zum Kader gehört der jahrelang gesetzte Philipp Weber.

Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (Vive ... Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (Vive Kielce). Feld: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Tim Zechel (HC Erlangen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Julian Köster (VfL Gummersbach), Kai Häfner (MT Melsungen), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Juri Knorr (Rhein-Neckar-Löwen), Djibril M’Bengue (FC Porto), Fabian Wiede (Füchse Berlin)

„Wir können nahezu wie geplant für die WM-Play-offs nominieren und haben das aktuell bestmögliche Team zusammen“, sagte Gislason. „Wir werden alles investieren, um die Aufgabe gegen die Färöer bereits vor eigenem Publikum so zu lösen, dass wir ein Polster mit ins Auswärtsspiel nehmen.“ mast