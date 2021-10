Zurückhaltender Optimismus

Mannheim. „Wir haben das natürlich genossen, aber verfallen jetzt auch nicht in Euphorie“, stellt Trainer Marco Dubois klar. Mit einem überraschend deutlichen 34:18-Heimsieg gegen die SG Heddesheim startete sein TV Friedrichsfeld am vergangenen Sonntag in die Handball-Badenligasaison, aber der Trainer betont: „Wir wissen dieses Ergebnis sehr gut einzuschätzen. Das war ein Spiel, mehr nicht. Jetzt gilt es, genauso fokussiert in das nächste zu gehen.“ Da wartet mit dem Spiel beim TV Eppelheim am Samstag (20 Uhr) eine unangenehme Aufgabe.

„Wir sind gewarnt“, sagt Dubois. „Aber wir haben uns seit Dienstag gut vorbereitet und versuchen, die nächsten Punkte zu holen.“ Der Trainer hoff, dass auch Rückraumspieler Raimonds Trifanovs wieder mit dabei sein kann, der zuletzt krankheitsbedingt fehlte. „Alle anderen Spieler sind fit, entsprechend fahren wir gut vorbereitet und mit Selbstvertrauen, aber ohne überschwängliche Euphorie nach Eppelheim“, strahlt Dubois bei aller Zurückhaltung doch Optimismus aus.

Viernheimer Ausrufezeichen

Ein dickes Ausrufezeichen setzte auch der TSV Amicitia Viernheim, der 32:18-Erfolg gegen den TV Eppelheim wurde von der Konkurrenz mit großem Respekt aufgenommen. So auch vom kommenden Gegner, der SG Leutershausen II. Die Bergsträßer unterlagen bei der HG Oftersheim/Schwetzingen trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt mit 24:26 und wollen nun bei ihrer Heimpremiere den großen Favoriten aus der südhessischen Nachbarschaft zumindest ärgern. Dass Viernheim die SGL nicht auf die leichte Schulter nehmen wird, davon ist TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller überzeugt: „Wir wissen, dass Leutershausen Qualität hat. Dennoch: Wir haben uns gut vorbereitet und fahren dahin, um zu gewinnen“, unterstreicht der Coach: „Wenn wir das Level aus dem Eppelheim-Spiel halten können, wird das auch klappen.“

Fast alle Badenliga-Trainer nannten bei der Frage nach dem Titelfavoriten den TV Hardheim. Doch zum Start unterlag der TVH bei der TSG Plankstadt völlig überraschend und deutlich mit 23:30. „Damit war nicht zu rechnen“, wunderte sich auch Mario Donat, Trainer der SG Heddesheim, der mit seinem Team am Sonntag um 17.30 Uhr die Überraschungsmannschaft aus Plankstadt empfängt. „Das ist schon eine Herausforderung“, betont der Übungsleiter. Zumal es für sein Team zuletzt beim TV Friedrichsfeld gar nicht gut aussah. „Aber wir haben da einen Strich drunter gemacht und blicken nach vorn. Wir haben nun mal eine junge Mannschaft und werden nicht nach einem Spiel alles in Frage stellen“, betont Donat. me

