Zum Start gleich eine Mammut-Aufgabe

Mannheim. Premiere für Markus Gutsche auf der Trainerbank der Handballer des TV Friedrichsfeld. Doch der 51-Jährige hätte es kaum schwerer treffen können: Am Sonntag um 17.30 Uhr empfängt sein neues Team den Badenliga-Spitzenreiter TV Hardheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Lager der Friedrichsfelder ist man sich darüber bewusst, dass Gutsche nur wenig Möglichkeiten hatte, eigene Impulse zu setzen und auch der Trainer selbst weiß, dass die Einflussmöglichkeiten eher gering sind. „Das ist eigentlich auch der Grund, weshalb ich nie während der Runde irgendwo hin wechseln wollte“, erklärt Gutsche. Beim TVF machte er nun eine Ausnahme, da er hier auf ein intaktes Team trifft und der bisherige Spielertrainer Tobias Seel aus eigenen Stücken lieber wieder mehr in die Rolle des Spielers schlüpfen, aber auch weiter an der sportlichen Ausrichtung mitwirken will. „Tobias Seel hat in Absprache mit Markus Gutsche auch noch einmal die direkte Spielvorbereitung übernommen“, erklärt TVF-Sprecher Florian Kuhn. Wichtig ist für die Friedrichsfelder, dass nun wieder jemand auf der Bank sitzt, der den Überblick von Außen hat und taktische Weichen stellt.

Im Hinspiel lange auf Augenhöhe

Der TV Hardheim kommt natürlich als Favorit in die Lilli Gräber Halle, aber verstecken wollen sich die Friedrichsfelder ganz und gar nicht: „Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass wir auch vermeintlichen Favoriten zu Hause das Leben schwer machen können“, so Kuhn. „Hardheim ist eine richtig starke Mannschaft, die hohes Tempo geht, aber auch wurfgewaltige Rückraumspieler hat. Das wird schon eine Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen“, hofft er, dass nach der 23:27-Hinspielniederlage nun die Revanche gelingt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit Rückenwind geht die SG Heddesheim ebenfalls am Sonntag um 17.30 Uhr in ihr Heimspiel gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen (3.). „Unsere Formkurve zeigt nach oben“, findet SGH-Trainer Mario Donat mit Blick auf die beiden jüngsten Siege gegen Leutershausen und Eppelheim. Dadurch kletterte Heddesheim auf Platz sechs. „Die Mannschaft zeigt eine tolle Moral und spielerisch haben wir uns auch sehr gut entwickelt“, so der Trainer, der dennoch nach dieser Saison sein Engagement beendet (wir haben berichtet). Ein Nachfolger steht noch nicht fest. me