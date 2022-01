Zum Neustart gleich das Derby

Großsachsen. Ganze zwei Monate liegt das letzte Rundenspiel der Handballerinnen der HG Saase bereits zurück. Nun wartet direkt das Badenliga-Derby gegen die SG Heddesheim. HG-Trainer Branko Dojcak sieht diesen Kaltstart als nicht einfach an: „Wir haben zwar gut trainiert, hatten aber keine Testspiele und wissen überhaupt nicht, wo wir stehen.“

Das Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen seine ehemalige Mannschaft sieht Dojcak als richtungsweisend an: „Die Runde ist zwar noch lange, aber wenn wir in die Aufstiegsspiele wollen, ist das am Sonntag schon sehr wichtig“, so der der Coach. Aber nicht nur Saase hat Druck, auch die SG Heddesheim, die nach dem überraschenden 17:21 im Kellerduell gegen den TSV Rot Tabellenletzter ist – aber nur zwei Zähler hinter Saase liegt.

Für die Heddesheimerinnen spricht, dass sie schon Spielpraxis gesammelt haben und wohl mit dem gleichen Kader antreten können wie zuletzt. Bei der HG gibt es indes personelle Probleme: „Wir müssen etwas improvisieren“, meint Dojcak mit Blick auf die Verletzten Rückraumspielerinnen Ronja Habermaier und Louisa Haberlach. „Aber ich bin sehr zuversichtlich, die Stimmung ist gut und die Mädels haben sehr gut mitgezogen“, strahlt Dojcak Optimismus vor dem Derby aus, erwartet aber eine ähnliche umkämpfte Partie wie beim 18:18 im Hinspiel.

Auch für den TSV Amicitia Viernheim geht es am Sonntag (14.30 Uhr) bei der HG Oftersheim/Schwetzingen in der ausgeglichen Liga um wichtige Punkte im Kampf um die Aufstiegsspiele. Zugleich will das Team von Trainerin Steffi Dietrich Wiedergutmachung für die jüngste bittere 20:21-Niederlage gegen Brühl betreiben. Das Hinspiel gegen Oftersheim gewannen die Südhessinnen mit 21:18. me