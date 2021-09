Zum Auftakt gleich das Derby

Mannheim. Die Spannung steigt: An diesem Wochenende beginnt nach langer Corona-Pause die neue Saison in der Handball-Badenliga. „Es wird Zeit“, findet Christian Müller, Trainer des TSV Amicitia Viernheim, der am Samstag zum Start den TV Eppelheim empfängt. Am Sonntag steigt dann gleich das Derby zwischen dem TV Friedrichsfeld und der SG Heddesheim.

Alle Konkurrenten eint, dass sie nicht einzuschätzen wissen, wo sie nach der langen Vorbereitung und einer – mit kurzer Unterbrechung im letzten Herbst – fast eineinhalb jährigen Pflichtspielpause stehen. Und alle miteinander geben das Ziel „Aufstiegsrunde“ aus. Schließlich wurde die Badenliga nach regionalen Gesichtspunkten in zwei Achter-Staffeln geteilt, aus denen die vier bestplatzierten die Aufstiegs- und die vier letztplatzierten die Abstiegsrunde spielen. „Wir wollen unter die ersten Vier“, betont denn auch Marco Dubois, Coach des TV Friedrichsfeld. Viernheims Christian Müller ergänzt aber: „In dieser einfachen Serie darf man sich keine Patzer erlauben, sonst steht man doch ganz schnell in der Abstiegsrunde – und da will niemand hin.“

Bei der SG Heddesheim blickt man daher schon mit gemischten Gefühlen auf den schweren Start gegen Friedrichsfeld und dann gegen Plankstadt. „Das sind zwei Mannschaften, gegen die wir uns immer schwergetan haben“, erklärt SGH-Trainer Mario Donat und zollt insbesondere dem TVF Respekt: „Friedrichsfeld verfügt schon seit Jahren über eine sehr kompakte Mannschaft.“ Neu an Bord sind bei den Heddesheimern vor allem junge Akteure.

Talente bei der SG Heddesheim

„Dass uns dadurch etwas Erfahrung fehlt, haben wir bewusst in Kauf genommen“, erklärt Donat. Von der U 19 der Rhein-Neckar Löwen kommt Torhüter Timo Röhling, aus dem eigenen Nachwuchs Felix Abt, von der SG Leutershausen Lars Wilkening und vom HSV Hockenheim der Rechtsaußen Rouven Hoffmann. Ob die Abgänge damit kurzfristig aufgefangen werden können, bleibt abzuwarten. Schließlich haben mit Spielertrainer Martin Doll und Torwart-Routinier Marc Kolander zwei absolute Leistungsträger ihre Handballschuhe an den Nagel gehängt.

Brisantes Duell am Sonntag

Vier Neuzugängen stehen beim TSV Amicitia Viernheim zwei Abgänge gegenüber, wobei der Kader Qualität gewonnen hat. „Wir müssen uns vor niemandem verstecken“, betont Trainer Christian Müller, schiebt aber gleich nach: „Wir haben in den Testspielen auch gesehen, dass wir nur mit hundertprozentiger Einstellung erfolgreich sein können. Im Schongang kann man nichts holen.“ Vor dem Saisonstart stehen ausgerechnet hinter den Einsätzen der Spielmacher Sven Walther und Hossam Hassanien (vom TSV Handschuhsheim gekommen) verletzungsbedingte Fragezeichen.

Auf eine eingespielte Truppe kann der TV Friedrichsfeld zurückgreifen. Auch die beiden „Neuen“ Michael Gärtner (zuletzt TV Edingen) und Kevin Urban (zuletzt Trainer HSG Weschnitztal) sind eher unter „alte Bekannte“ einzuordnen. „Die Mannschaft ist nur unwesentlich verändert worden“, freut sich Trainer Marco Dubois. „Das kann unser großes Plus in dieser Runde sein.“ Mit der Vorbereitung war der Übungsleiter „absolut zufrieden“. Doch wie seine Kollegen betont auch er, dass man die Leistungen aus den Testspielen „nie eins zu eins auf die Runde“ übertragen kann. „Viel wird davon abhängen, wie wir starten“, ist Dubois überzeugt.

Mithelfen, dass die Friedrichsfelder von Beginn an erfolgreich sind, will natürlich auch der erfahrene Kevin Urban – in erster Linie im Mittelblock der Deckung. Nach Trainer-Job im Odenwald und Corona-Auszeit hat es ihn nach zweieinhalb Jahren Pause „in den Fingern gejuckt“, beim TVF mit anzupacken. „Es macht richtig Spaß, wieder mit den Jungs zu trainieren. Jetzt ist es an der Zeit, dass es auch endlich wieder los geht.“ me