Zu Gast beim Bollwerk

Lampertheim. „Eine neue Serie starten“, das ist das Ziel von Dieter Petermann und der FSG Lola. Der Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten hat die jüngste 18:19-Niederlage gegen den neuen Spitzenreiter ESG Crumstadt mit seinem Team analysiert und einen Strich drunter gemacht. Jetzt liegt der Fokus auf dem Spiel am Sonntag um 15 Uhr bei der ESG Erfelden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Petermann hat zwar Respekt vor Erfelden, das mit gerade einmal 89 Gegentreffern in sechs Spielen die beste Abwehr der Liga stellt, aber er lässt auch keine Zweifel an der Zielsetzung gegen den Vorletzten: „Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Es wird viel darauf ankommen, dass es uns gelingt, konzentriert und geduldig zu spielen, besonders in der Deckung gegen die meist sehr langen Angriffe Erfeldens.“ Dabei ist dem Trainer wichtig, dass sein Team wieder in einen Rhythmus kommt: „Wir hatten jetzt schon zweimal vier Wochen Pause. Das ist immer wieder ein Kaltstart gewesen“, bemängelte er. Jetzt geht es aber endlich Schlag auf Schlag. „Ich glaube, das kommt uns entgegen.“

LolaTrainer Dieter Petermann zeigt Respekt vor Erfelden. © Nix

Mit dem Training in dieser Woche war Petermann sehr zufrieden und ist überzeugt davon, dass die Niederlage gegen Crumstadt nicht mehr in den Kleidern steckt. „Vielleicht war das auch ein Dämpfer zu richtigen Zeit. Fakt ist: Wir waren vor allem im Angriff nicht gut, kamen nicht ins Laufen und dann kann so etwas mal passieren“, so der Coach, der gegen Erfelden nahezu in Bestbesetzung antreten kann. Lediglich hinter den erkrankten Maren Reinhard und Nadine Gärtner stehen noch Fragezeichen. „Noch ist nichts passiert, es ist in der Liga nur enger geworden“, meint der Trainer mit Blick aufs Klassement: Vier Teams stehen vorne mit zwei und drei Minuspunkten dicht beisammen.

Neuansetzung gegen Darmstadt II

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unterdessen wurd das vor zwei Wochen kurzfristig abgesagte Spiel gegen die TGB Darmstadt II überraschenderweise doch neu angesetzt. Im Lola-Lager war man davon ausgegangen, die Punkte zugesprochen zu bekommen und auch in der offiziellen Tabelle bekamen die FSG die Punkte bereits gutgeschrieben. „Eigentlich war die Entscheidung durch den Klassenleiter schon getroffen, aber dann hat der Verband ihn wohl überstimmt“, rätselt auch Dieter Petermann, was zur Neuansetzung geführt hat: „Aber damit müssen wir uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Am Sonntag, den 20. März, müssen wir jetzt in Darmstadt ran.“ me