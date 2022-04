Lampertheim. Bislang hielt sich Dieter Petermann vornehm zurück, wenn es um das Thema „Saisonziele“ ging. Der Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten FSG LoLa sprach davon, oben mitspielen zu wollen. Nun waren neue Töne von dem erfahrenen Trainer zu hören: „Jetzt gehe ich in die Offensive: Wir wollen Meister werden.“

Am Dienstagabend hielt Petermann mit seinen Spielerinnen eine Teamsitzung ab: „Da haben wir über die Situation gesprochen und waren uns einig, dass es für uns nur um den Aufstieg gehen kann. Wir wollen in die Bezirksoberliga.“

Trainer Dieter Petermann möchte bald den Aufstieg bejubeln. © Strieder

Die erste Hürde dorthin wartet am Samstagabend mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenfünften HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten. „Das ist keine einfache, aber eine lösbare Aufgabe“, sagt Petermann, der an das souverän mit 42:12 gewonnene Hinspiel erinnert, aber auch mahnt, dass alle Mannschaften zu Hause deutlich stärker seien als auswärts. Entsprechend erwartet er viel Gegenwehr von einem unbequemen Gegner und fordert von seiner Mannschaft eine konzentrierte Leistung.

Wie der Kader der LoLas am Samstag aussehen wird, ist indes noch nicht klar: „Wir haben noch einige angeschlagene Spielerinnen. Andere sind nach überstandener Corona-Infektion noch nicht ganz fit“, sagt Petermann. Keinesfalls will der FSG-Coach gesundheitliche Risiken eingehen und daher erst kurzfristig entscheiden, wer auflaufen wird. „Auf jeden Fall werden wir ein schlagkräftiges Team am Start haben“, verspricht er.

Sieben Spiele hat die FSG LoLa noch zu absolvieren, drei davon in der Lampertheimer Jahn-Halle, in der auch zu großen Teilen die Trainingseinheiten stattfinden werden. Der Grund: Die Dienstagseinheit, die für gewöhnlich in Lorsch absolviert wird, muss verlegt werden, da die dortige Werner-von-Siemens-Halle als Unterkunft für Geflüchtete hergerichtet wurde. „Dadurch müssen wir nun etwas improvisieren und schauen, wo wir dienstags unterkommen. Aber auch das werden wir schaffen“, so Petermann, der sich zuversichtlich zeigt, dass sich seine Spielerinnen auch durch diese Umstände nicht aus dem Tritt bringen lassen.

Unterdessen laufen die Planungen für die kommende Runde auf Hochtouren. Der Kader soll erweitert werden. „Mit den ersten Spielerinnen sind wir uns schon einig“, verrät der Trainer. Umso wichtiger scheint es, dass mit dem ambitionierten Team der Sprung in die Bezirksoberliga gelingt. me